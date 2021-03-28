Чемпионат мира в Катаре должен стать последним турниром для 31-летнего немца в составе сборной Германии. Кроос хочет уйти из сборной, чтобы сосредоточиться исключительно на Реале, сообщает Besoccer со ссылкой на Bild.

Лёв взорвался из-за "мнимой" травмы Крооса

В данный момент Тони Кроос сыграл за сборную 101 матч и забил 17 голов. Хавбек пропускает поединки отбора на ЧМ-2022 с национальными командами Исландии, Румынии и Северной Македонии из-за проблем с мышцами.

Напомним, сборная Германии стартовала в квалификации разгромной победой над Исландией (3:0). Сегодня, 28 марта, немецкая команда проведет на выезде матч с Румынией, а 31 марта подопечные Йоахима Лёва сыграют с национальной командой Северной Македонии.

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