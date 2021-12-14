Один из лидеров Реала Тони Кроос поделился ожиданиями от встречи с ПСЖ в рамках 1/8 финала ЛЧ.

"Это очень интересная жеребьевка. Это очень интересный соперник для этого раунда, и я думаю, самый сложный из пяти возможных соперников, с которым мы могли встретиться. Но это те матчи, ради которых мы выходим на поле. Мы действительно с нетерпением ждем эти великие поединки.

Месси – о жеребьевке Лиги чемпионов: "У ПСЖ только одна цель"

Посмотрим, что произойдет, но мы – Реал и мы всегда с нетерпением ждем таких матчей с большой уверенностью в том, что пройдем в четвертьфинал", – цитирует Крооса Marca.

Напомним, во время первой жеребьевки Реалу досталась Бенфика, но из-за технических проблем результаты отменили и провели ее еще раз. На этот раз соперником мадридцев стал ПСЖ.

Результаты повторной жеребьевки 1/8 ЛЧ – обновленные пары для украинцев, Роналду и Месси возвращаются в Испанию