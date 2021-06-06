Лидер Бундестим Тони Кроос рассказал, когда будет раздумывать о завершении карьеры в главной команде страны.

"Я приму решение после чемпионата Европы 2020 года. После того, как турнир завершится, я подумаю и поговорю с Ганси Фликом. Мы с ним давно знаем друг друга", – цитирует Крооса Sport1de.

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К слову, 31-летний хавбек дебютировал за сборную Германии еще в 2010 году. С тех пор Тони успел провести 101 поединок за Бундестим, отметиться 17-ю голами и 19-ю результативными передачами.

На групповом этапе Евро-2020 "немецкая машина" встретится с Францией, Португалией и Венгрией.

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