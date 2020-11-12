Полузащитник мадридского Реала и сборной Германии Тони Кроос поделился мыслями о поведении на поле футболистов после забитых голов.

"Отрепетированные танцы, элементы хореографии я считаю полной глупостью. Еще хуже, когда футболисты прячут какие-то предметы в гетрах.

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Коллега Обамеянг однажды надел маску во время празднования гола. Для меня это уже слишком. Не думаю, что это хороший пример для молодежи, так же как и дёрганье Гризманна.

Мне всегда нравилось, как праздновал забитые мячи Герд Мюллер. Он просто прыгал, подтягивал шорты – и все. Это была настоящая радость, ничего лишнего. Внутри я очень счастлив, когда забиваю голы, но почти не проявляю этого снаружи", – сказал Кроос в эфире подкаста "Einfach mal Luppen".

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