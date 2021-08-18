Полузащитник Реала Тони Кроос не скрывает, что уход Лионеля Месси из Испании его изрядно порадовал.

"Посмотрим, как все это сработает. Видимо, этот ход идет нам на пользу, ведь наш главный конкурент потерял своего лучшего игрока.

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Возможно, в итоге из этого получится еще больше хороших вещей. Возможно, один парень из Парижа присоединится к нам (очевидно, намекает на Мбаппе – прим. Футбол 24)... Если это действительно произойдет, я пока не знаю, то вся эта сделка с Месси, безусловно, не будет для нас недостатком", – рассказал Кроос в подкасте Einfach mal luppen.

Напомним, Барселона не смогла "втиснуть" контракт Месси в финансовые рамки Ла Лиги, поэтому аргентинец перешел в ПСЖ свободным агентом.

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