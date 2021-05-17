Тест 31-летнего немца на коронавирус оказался положительным, информирует официальный сайт "сливочных".

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Кроос находился в изоляции еще с пятницы. Полузащитник контактировал с больным человеком и все же заразился. В текущем сезоне лидер Реала провел 42 матча, в которых отличился 3 голами и 12 ассистами.

Напомним, в субботу "сливочные" и Атлетико будут заочно бороться за титул чемпиона Испании. Реал в последнем туре будет принимать Вильярреал, а команда Симеоне поедет в гости к Вальядолиду. Подопечные Зидана отстают на два очка, поэтому должны исключительно выигрывать и надеяться на осечку соседей.

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