"Если я пересмотрю свою карьеру, то, вероятно, найду более болезненное поражение. Например, финал Лиги чемпионов 2012 года между Баварией и Челси, где мы проиграли по пенальти. Впрочем, это было самым выразительным, я никогда не чувствовал себя таким бессильным.

В Германии назвали потенциальных кандидатов на замену Лёву - Клопп не фаворит

Мы сделали все очень плохо и должны проанализировать, что пошло не так. Три месяца назад мы играли с той же Испанией, счет был 1:1, но мы должны были выиграть. Как меня приняли партнеры в Реале? Никто не шутил, все были скорее удивлены", – цитирует Крооса Marca.

Напомним, Германия сенсационно проиграла 0:6 и отдала испанцам путевку в плей-офф Лиги наций.

Португалія поступиться троном, провал Німеччини та Росії, УЄФА вирішить долю України – підсумки Ліги націй 2020/21