Полузащитник Реала и сборной Германии Тони Кроос размышлял о том, как бы использовал машину времени.

Первым порывом было бы пролететь на несколько десятилетий вперед, чтобы посмотреть, что произойдет с детьми.

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Но я хотел бы увидеть более широкую картину и отправиться на 100 лет в будущее, чтобы узнать, произошло ли то, что наука прогнозирует об изменении климата. С этими знаниями я бы вернулся, сообщил всем и мотивировал бы людей еще более тщательно работать над тем, чтобы мы сохранили этот мир.

Среди всех текущих задач – от пандемии до войны – мы должны понимать, что самая серьезная проблема уже ждет нас в будущем", – цитирует Крооса Sports Illustrated .