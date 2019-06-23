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Кроос: Пожалел о продлении контракта с Баварией через 10 минут после подписания

20:29 259 Читати українською
Кроос: Пожалел о продлении контракта с Баварией через 10 минут после подписания
Тони Кроос / Фото ФК Бавария

Полузащитник Реала Тони Кроос с сожалением вспоминает свою карьеру в Баварии.

"Мне часто говорили, что я хороший и я все делаю правильно, но я все равно не играл. Я был уверен, что заслуживаю большего.

"Хочу завершить карьеру в Мадриде", – Кроос прокомментировал продление контракта с Реалом

Я выступал в аренде за Байер и не хотел возвращаться. Я пожалел о продлении контракта с Баварией через 10 минут, после того как поставил подпись под новым соглашением", – цитирует Крооса Goal.

Напомним, немецкий хавбек перешел из Баварии в Реал в 2014 году за 25 млн евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Кроос провел 28 матчей, в которых отметился 4-мя ассистами.

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