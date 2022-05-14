Полузащитник Реала Тони Кроос присоединился к шуткам относительно того, что статуя в честь Серхио Агуэро рядом с Этихад Стедиумом на самом деле посвящена немецкому хавбеку Реала.

В соцсетях начали шутить, что Манчестер Сити на самом поставил статую Тони Кроосу, который присоединился к шокирующему вылету "горожан" в шаге от финала Лиги чемпионов.

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Заметим, что статуя изображает аргентинского форварда, который празднует гол с футболкой в руках. Именно тот гол на 93:20 матча с Кристал Пэлас, который принес Сити первое чемпионство за 44 года. Агуэро стал третьим игроком той чемпионской команды после Венсана Компани и Давида Силвы, удостоившихся персональных статуй.

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