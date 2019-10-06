Кроос получил травму и может не сыграть в Эль Классико

Немецкий полузащитник мадридского Реала Тони Кроос получил повреждения в матче против Гранады (4:2) и был заменен в первом тайме.

Причиной замены немецкого игрока стала травма паха, информирует AS. Вместо него на поле Сантьяго Бернабеу появился Лука Модрич.

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Из-за этого повреждения Кроос пропустит от двух до трех недель. Он не сыграет в октябрьских матчах сборной Германии против Аргентины и Эстонии, а также в матчах Реала против Мальорки и Галатасарая. Также под вопросом участие 29-летнего футболиста в Эль Классико, которое состоится 26-го октября на Камп Ноу.

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