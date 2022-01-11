Один из лидеров "сливочных" Тони Кроос прекрасно чувствует себя в Мадриде. Но для пролонгации сотрудничества должны совпасть три фактора.

Контракт 32-летнего немца рассчитан до лета 2023-го, стороны пока не садились за стол переговоров по поводу нового. Полузащитник убежден, что это не станет проблемой, но вместе с тем имеет несколько условий, о которых заявил в интервью Sky Sports .

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"Я знаю, что имею в клубе. Так же и клуб знает, что даю ему я. Уверенность – основа всего. Во-первых, уровень команды и мой должны совпадать. Во-вторых, я должен иметь соответствующие физические кондиции. И в-третьих, должно быть мое желание.

Когда все это будет, тогда и начнём говорить. В любое время. А если нет, у меня еще есть действующий контракт. Впрочем, я хочу завершить карьеру в Реале. И это произойдет. Сосредотачиваюсь только на этом клубе, провожу здесь восьмой сезон и имею невероятные отношения, которыми я бы никогда не рисковал", – резюмировал Кроос.

Тони перебрался в Мадрид в 2014-м из Баварии и успел стать легендой: 340 матчей во всех турнирах, 25 голов и 83 результативных передачи.