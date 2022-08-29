"Это сложно, потому что в мире так много проблем, о которых я хотел бы услышать хорошие новости.

Каладзе заверил в неизменной поддержке украинского народа в борьбе с российскими захватчиками

Я не хочу умалять значимость других конфликтов и источников огня в мире, выбирая одно сообщение. Но эта новость была бы хорошей: "Мирные переговоры между Украиной и Россией прошли успешно", – цитирует Крооса Sports Illustrated .

Полномасштабная война России против Украины длится более полугода. Наши военные не только героически защищаются, но и проводят наступательные операции по освобождению временно оккупированных населенных пунктов там, где это возможно.