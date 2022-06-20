Немецкий полузащитник не спешит принимать решение о своем будущем. Не исключено, что чемпион мира-2014 завершит карьеру.

"Сливочные" предлагают 32-летнему Кроосу пролонгировать соглашение, однако хавбек отказался. Тони решил взять паузу минимум на несколько месяцев. Игрок хочет оценить свою игру и перспективы в команде в течение сезона 2022/23.

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Тони готов остаться в Реале исключительно в том случае, если будет демонстрировать игру должного уровня. Балластом в Мадриде немец быть не собирается – в таком случае он готов к завершению карьеры, сообщает Cadena Ser.

Отмечается, что такое решение Крооса удивило боссов Реала, однако клуб уважает позицию своего футболиста и продолжит доверять ему, несмотря на отказ ставить подпись на контракте.

Кроос выступает в Реале с 2014 года. В составе "сливочных" выиграл 4 ЛЧ и трижды стал чемпионом Испании.

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