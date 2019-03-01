Кроос остроумно ответил Шустеру, который сравнил игрока Реала с трактором

Полузащитник Реала Тони Кроос своеобразно отреагировал на критику в свой адрес со стороны Бернда Шустера, бывшего игрока и тренера мадридского клуба.

27 февраля Реал на своем поле крупно проиграл Барселоне (0:3) в полуфинальном матче Кубка Испании и вылетел из турнира. Шустер после игры раскритиковал игру Крооса. Немецкий специалист сравнил своего соотечественника с трактором, работающим на дизельном топливе.

Кроос в твиттере сделал репост записи: "Бернд Шустер назвал Тони Крооса дизельным трактором". Хавбек "сливочных" сделал вид, что не знает, кто такой Шустер, написав лишь лаконичное: "Кто???".

Реал уволил тренера из-за критики Рамоса и Ко после поражения от Барселоны – Рауль его заменил, а Касильяс поддержал

В свое время немецкий наставник возглавлял мадридский Реал (2007-2008 годы), а также был наставником донецкого Шахтера.