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Кроос серьезно рассматривает вариант повесить бутсы на гвоздь или продлить с Реалом контракт, который завершается летом 2023 года. В начале января полузащитнику исполнится 33 года, однако он все еще находится в отличной форме и остается лидером "сливочных". Мадридский клуб также охотно сохранит ветерана на более продолжительный срок и уже подготовил новое соглашение. Окончательное решение ожидается в феврале. Если Кроос вдруг откажет, то никаких других клубов – только выход на пенсию.

Напомним, со сборной Германии Кроос простился еще летом 2021-го. На клубном топ-уровне хавбек выступает уже 15 лет, завоевав 28 трофеев и став чемпионом мира 2014 года.

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