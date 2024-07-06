"29 сентября 2023 года зазвонил мой телефон. Звонил Юлиан Нагельсманн. Просьба: вернуться в сборную Германии. Первая мысль в голове: я не глупый! Первая мысль в моем сердце: бл**ь да! Как мы все знаем, сердце решает.

Кроос официально завершил карьеру – вылет от Испании с Евро-2024 стал последним поединком для легенды Реала и Германии

Моя первая мысль утром 6 июля 2024 года: я рад, что это сделал. Несмотря на всю грусть и пустоту после вчерашнего финального свистка. Я всегда видел в команде больше, чем она показывала в последние годы. Но я не ожидал, что за такой короткий промежуток времени у нас появятся действительно реальные шансы выиграть титул, и снова стать в один ряд с лучшими! Вот почему я очень горжусь тем, что сделала эта команда! И это снова может быть вся Германия.

Особая благодарность всем, кто сделал этот домашний чемпионат Европы особенным. Мы вас видели и чувствовали. На личном уровне хочу поблагодарить за действительно очень особенную теплоту и привязанность в течение последних недель. Это было очень особенно. И наконец просьба: теперь, когда Германия вернула своего любимого ребенка – не отпускайте его! Путь этой команды продолжается. И это очень помогает, если вы будете поддерживать ее даже на плохих этапах!

Я могу заверить вас в одном: это группа замечательных людей, которые отдадут все, чтобы достичь успеха! Таким образом, поскольку это очень важно для меня: прости и выздоравливай поскорее, Педри! Логично, я не намеревался причинить тебе боль. Быстрого выздоровления и всех благ. Ты великолепный игрок", – написал Кроос в Instagram.

Напомним, что грубый фол Тони завершил игру Испания – Германия уже на 8-й минуте матча. "Фурия Роха" в итоге победила, а игроки сборной Испании выстроились в очередь, чтобы после игры попрощаться с Тони Кроосом, который провел свой последний поединок в карьере.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма