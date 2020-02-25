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Кроос оригинально объяснил, почему не сможет снова поиграть под руководством Гвардиолы

13:11 141 Читати українською
Кроос оригинально объяснил, почему не сможет снова поиграть под руководством Гвардиолы
Тони Кроос / Marca

Полузащитник Реала Тони Кроос вспомнил работу под руководством Хосепа Гвардиолы в Баварии.

 

"Если вы спросите у любого игрока Баварии, то многие назовут Гвардиолу лучшим тренером, с которым они работали. А у нас есть с кем сравнивать. Мне нравилось играть в его команде.

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Я хочу завершить карьеру в Реале, так что мы вряд ли снова поработаем вместе. Но было бы классно снова поиграть за него. Мы все еще общаемся, я никогда не забуду все, что узнал от него.

Мне не надо смотреть много записей, чтобы понять, что игры с Манчестер Сити будут сложными. Каждое владение будет иметь значения. Манчестер Сити уже потерял чемпионство в АПЛ, но в нашей паре обе стороны будут выкладываться на максимум", – поделился Кроос в интервью The Athletic.

Напомним, матч Реал – Манчестер Сити состоится уже завтра, 26 февраля, начало игры в 22:00.

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Тони Кроос Тони Кроос Бавария Бавария Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Реал Мадрид - Манчестер Сити
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