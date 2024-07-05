Кроос официально завершил карьеру – вылет от Испании с Евро-2024 стал последним поединком для легенды Реала и Германии
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос повесил футбольные бутсы на гвоздь после вылета Бундестим с Евро-2024.
Поражение Германии от Испании в четвертьфинальном поединке Евро-2024 ознаменовало завершение карьеры Тони Крооса. О своем решении хавбек сообщил в конце прошлого сезона и уже успел попрощаться с трибунами Сантьяго Бернабеу в заключительном матче Ла Лиги.
Лидер Реала завершит карьеру после Евро-2024
Отметим, что Тони Кроос за свою карьеру выступал за Баварию, Байер и Реал. В составе мюнхенцев немец трижды выигрывал титул чемпиона Германии, а также Лигу чемпионов в сезоне 2012/13.
За "сливочных" полузащитник выступал с 2014 года. С Реалом Кроос стал четырехкратным чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок Испании и столько же раз побеждал в финале Лиги чемпионов. В общем Кроос сыграл за "сливочных" в 465 матчах, в которых забил 28 голов и отдал 99 ассистов.
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