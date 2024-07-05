Поражение Германии от Испании в четвертьфинальном поединке Евро-2024 ознаменовало завершение карьеры Тони Крооса. О своем решении хавбек сообщил в конце прошлого сезона и уже успел попрощаться с трибунами Сантьяго Бернабеу в заключительном матче Ла Лиги.

Лидер Реала завершит карьеру после Евро-2024

Отметим, что Тони Кроос за свою карьеру выступал за Баварию, Байер и Реал. В составе мюнхенцев немец трижды выигрывал титул чемпиона Германии, а также Лигу чемпионов в сезоне 2012/13.

За "сливочных" полузащитник выступал с 2014 года. С Реалом Кроос стал четырехкратным чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок Испании и столько же раз побеждал в финале Лиги чемпионов. В общем Кроос сыграл за "сливочных" в 465 матчах, в которых забил 28 голов и отдал 99 ассистов.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма