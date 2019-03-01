toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ

Кроос оценил свои тренерские амбиции

14:59 3 Читати українською
Кроос оценил свои тренерские амбиции
Тони Кроос / Фото espn

Немецкий полузащитник мадридского Реала Тони Кроос поделился перспективами на будущее.

"Я бы не хотел быть тренером. Не горю желанием жить в будущем в том же ритме, что и сейчас, постоянно улетая в другие города и редко бывая дома.

Шустер: Кроос превратился в трактор

В этом плане тренерская работа даже хуже, потому что тебе приходится руководить командой. Поэтому я не хочу становиться тренером", – цитирует Крооса Esquire.

В текущем сезоне Примеры 29-летний Кроос провел 18 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів

Теги
Испания Тони Кроос Тони Кроос Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
24
мин
Кальяри
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук