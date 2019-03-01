Кроос оценил свои тренерские амбиции

Немецкий полузащитник мадридского Реала Тони Кроос поделился перспективами на будущее.

"Я бы не хотел быть тренером. Не горю желанием жить в будущем в том же ритме, что и сейчас, постоянно улетая в другие города и редко бывая дома.

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В этом плане тренерская работа даже хуже, потому что тебе приходится руководить командой. Поэтому я не хочу становиться тренером", – цитирует Крооса Esquire.

В текущем сезоне Примеры 29-летний Кроос провел 18 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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