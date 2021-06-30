31-летний хавбек сделал окончательный выбор и вскоре объявит о нем официально, сообщает Marca со ссылкой на Bild.

Кроос рассматривает вариант с завершением карьеры в сборной Германии – на решение будет влиять давний друг

Таким образом, Тони Кроос закончит свою международную карьеру через 11 лет после ее начала. В футболке сборной Германии он завоевал кубок ЧМ-2014. На Евро-2020 Бундестим вылетела в 1/8 финала, проиграв Англии со счетом 0:2.

Заметим, что Кроос продолжит играть за Реал минимум до 2023 года. Он дебютировал за сборную Германии еще в 2010-м. С тех пор Тони успел провести 101 поединок за Бундестим, отметиться 17-ю голами и 19-ю результативными передачами.

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