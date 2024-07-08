"Итак, это все. Но прежде чем я сделаю перерыв и попытаюсь осознать, что произошло за последние 17 лет, хочу выразить свою благодарность всем, кто принимал меня таким, каким я есть.

Кроос официально завершил карьеру – вылет от Испании с Евро-2024 стал последним поединком для легенды Реала и Германии

Спасибо всем моим поклонникам во всем мире за вашу безоговорочную поддержку. Спасибо всем моим клубам и тренерам за веру в меня. Спасибо моим товарищам по команде за то, что всегда принимали меня, как дома. Спасибо моим друзьям за их честность, независимо от моего успеха. Спасибо моим агентам, которые стали для меня друзьями.

Спасибо моим родителям за лучшую подготовку для осуществления моей мечты. Спасибо моему брату Феликсу Кроосу за то, что всегда был моим фанатом номер один. Спасибо моим детям за то, что они стали моей самой большой мотивацией - нет ничего лучше, чем видеть, как ваши дети гордятся своим папой. Спасибо моей прекрасной жене Джессике за то, что ты есть. Ты никогда не меняешься. Этот успех был бы невозможен без тебя. Это наш успех!

И последнее, но не менее важное: спасибо, футбол! Ты - красивая игра. И... не благодарите! Конец связи", - написал Кроос на своей странице в Instagram.

Напомним, 5 июля сборная Германии завершила свое выступление на Евро-2024, проиграв Испании в четвертьфинале. Эта игра стала последней в карьере Тони Крооса. За время выступлений в сборной Германии 34-летний Кроос провел 113 матчей и забил 17 голов.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма