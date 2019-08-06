Кроос намекнул об уходе со сборной Германии после Евро-2020

Хавбек Реала и сборной Германии Тони Кроос поделился своими ожиданиями от Евро-2020.

"Думаю, что у сборной Германии есть шанс завоевать трофей на Евро-2020. Если бы я не видел шансов выиграть титул, то я бы не играл.

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После победы на чемпионате Европы самое время подумать об уходе со сборной Германии", – передает слова Тони Крооса Kicker.

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Заметим, что Кроос дебютировал за Бундестим весной 2010 года. За это время хавбек принял участие в 94 матчах, в которых отметился 14 голами.