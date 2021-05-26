"Не знаю, какие у него планы. Не только в Испании, но и даже в Германии СМИ писали, что он уже объявил игрокам о своем уходе. Это абсолютная ложь.

Зидан заговорил о своем будущем после последнего матча Реала в сезоне

У нас прекрасные отношения с Зиданом, и он, несомненно, сказал бы мне об этом. Но я не могу это подтвердить. И я не знаю, чем все закончится. Могу только сказать, что работать с ним всегда весело", – сказал Кроос для ABC.

Напомним, в Ла Лиге Реал финишировал вторым. Действующий контракт французского специалиста с клубом рассчитан до лета 2022-го.

"В Україні вони почали гаснути": Реал готує галактичний розпродаж і озвучує цінники, або Хто тренуватиме Луніна