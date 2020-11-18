"Возможно, это не самое горькое поражение в моей карьере, но точно одно из самых крупных. Мы вообще не могли ничего поделать.

В Германии назвали потенциальных кандидатов на замену Лёву – Клопп не фаворит

Это было больно. Мы не смогли ничего им противопоставить. Они показали нам, как нужно атаковать и защищаться, как играть с мячом и без него", – сказал Кроос в эфире ARD-Mikrofon.

Напомним, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии безвольно уступила Испании, пропустив в свои ворота шесть "сухих" мячей. Эта победа позволила команде Луиса Энрике выиграть свою группу и выйти в плей-офф.

Испания изнасиловала Германию, забив 6 голов: крупнейшее фиаско Бундестим в истории, крах Лёва и звёздный час Торреса