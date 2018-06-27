Кроос: Если за 90 минут не забиваешь сборной Южной Кореи, то вылет из ЧМ заслуженный

Хавбек сборной Германии Тони Кроос прокомментировал поражение от Южной Кореи и вылет команды с чемпионата мира-2018.

"Никто не рассчитывал, что мы сегодня вылетим. Это нормально, что мы не делаем поспешные выводы, а хотим проанализировать.

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Да, я понимаю, что мы вылетели. По ходу турнира было видно, что мы не в лучшей форме. Предыдущие матчи это показали. Было понятно, что, если мы сегодня существенно не улучшим игру, будет сложно. В первом тайме у нас было несколько неплохих моментов. Если ты за 90 минут не забиваешь сборной Южной Кореи, то вылет заслуженный.

Лучше себя чувствуешь, когда ведешь в мире. Но мы ни разу не вели за весь турнир. Нужно работать, но, если на тебя давит время, становится сложно", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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