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Кроос: Если за 90 минут не забиваешь сборной Южной Кореи, то вылет из ЧМ заслуженный

21:45 25 Читати українською
Кроос: Если за 90 минут не забиваешь сборной Южной Кореи, то вылет из ЧМ заслуженный
Тони Кроос / Фото: ФИФА

Хавбек сборной Германии Тони Кроос прокомментировал поражение от Южной Кореи и вылет команды с чемпионата мира-2018.

"Никто не рассчитывал, что мы сегодня вылетим. Это нормально, что мы не делаем поспешные выводы, а хотим проанализировать.

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Да, я понимаю, что мы вылетели. По ходу турнира было видно, что мы не в лучшей форме. Предыдущие матчи это показали. Было понятно, что, если мы сегодня существенно не улучшим игру, будет сложно. В первом тайме у нас было несколько неплохих моментов. Если ты за 90 минут не забиваешь сборной Южной Кореи, то вылет заслуженный.

Лучше себя чувствуешь, когда ведешь в мире. Но мы ни разу не вели за весь турнир. Нужно работать, но, если на тебя давит время, становится сложно", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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ЧМ 20183 тур

Южная Корея - Германия: Среда 27 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
2 : 0
Германия
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Теги
ЧМ 2018 Южная Корея - Германия Тони Кроос Тони Кроос Германия Германия
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