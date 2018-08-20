Кроос достиг невероятного показателя по точности передач

Полузащитник Реала Тони Кроос в поединке испанской Примеры против Хетафе (2:0) отличился невероятным достижением.

В первом матче мадридского Реала нового сезона Ла Лиги Реал принимал Хетафе. Хозяева на классе победили соперника благодаря голам Карвахаля и Бэйла.

Реал – Хетафе: Лопетеги ставит революционный футбол, Асенсио лучше Роналду, а у Марсело – проблемы

Одним из факторов победы мадридцев стал Тони Кроос, который сыграл весь матч, и сумел отдать 118 передач. Стоит отметить, что 116 из них, то есть 98%, оказались успешными.

Этот показатель стал самым высоким среди игроков "сливочных" с сезона 2005/2006 годов.

Життя Мессі без Роналду, Зінченко як можлива частина лігочемпіонівської мрії: топ-5 головних запитань Прімери 2018/19