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ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ

Кроос достиг невероятного показателя по точности передач

11:04 65 Читати українською
Кроос достиг невероятного показателя по точности передач
Тони Кроос / Global Look Press

Полузащитник Реала Тони Кроос в поединке испанской Примеры против Хетафе (2:0) отличился невероятным достижением.

В первом матче мадридского Реала нового сезона Ла Лиги Реал принимал Хетафе. Хозяева на классе победили соперника благодаря голам Карвахаля и Бэйла.

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Одним из факторов победы мадридцев стал Тони Кроос, который сыграл весь матч, и сумел отдать 118 передач. Стоит отметить, что 116 из них, то есть 98%, оказались успешными.

Этот показатель стал самым высоким среди игроков "сливочных" с сезона 2005/2006 годов.

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Реал Мадрид - Хетафе: Воскресенье 19 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
2 : 0
Хетафе
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Испания Тони Кроос Тони Кроос Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Хетафе
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