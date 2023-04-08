Благодаря фееричной победе в Эль Класико на поле Барселоны (4:0) футболисты Реала получили от Карло Анчелотти дополнительный выходной. Кроос решил провести его с пользой.

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Немец занимался домашними делами и в то же время решил внести свой вклад в образование болельщиков. Тони записал подробную видеоинструкцию, как правильно гладить. Конечно, не обошлось без курьеза – Кроос обжег палец, но с задачей справился.

К слову, в нынешнем сезоне 33-летний полузащитник сыграл за Реал 39 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистам. Контракт Крооса с Мадридом истекает уже летом, но стороны настроены продолжить сотрудничество по меньшей мере еще на один сезон.

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