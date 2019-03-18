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"Кроос дал согласие на переход в Манчестер Юнайтед", – признание бывшего тренера манкунианцев

12:43 82 Читати українською
"Кроос дал согласие на переход в Манчестер Юнайтед", – признание бывшего тренера манкунианцев
Тони Кроос / Соцсети

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес рассказал, кто из известных футболистов мог оказаться в составе "красных дьяволов".

"Во время того сезона, когда я работал в Манчестер Юнайтед, я провел встречу с Тони Кроосом, и он дал свое согласие на переход в Манчестер Юнайтед, а не в Реал. Однако, примерно в то время я потерял работу, и Тони, как результат, выбрал другой вариант.

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На последней стадии трансферного окна мы верили в свои шансы пригласить Гарета Бейла. Мы надеялись отговорить его от перехода в Реал, он уже почти согласился. Мы предложили ему больше денег, пытаясь переманить к себе", – передает слова Мойеса beIN Sports.

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Напомним, Дэвид Мойес возглавил Манчестер Юнайтед летом 2013-го года, а в апреле 2014-го был уволен с должности.

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