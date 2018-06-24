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Кроос: Было такое впечатление, что многие люди в Германии были бы рады нашему вылету

10:02 63 Читати українською
Кроос: Было такое впечатление, что многие люди в Германии были бы рады нашему вылету
Тони Кроос / Фото: Bild

Автор победного гола в ворота сборной Швеции Тони Кроос поделился впечатлениями от матча.

"Думаю, мы заслужили этот поздний гол. Нас много критиковали. У меня было ощущение, что многие люди в Германии были бы рады, если бы мы вылетели. Но мы не хотели, чтобы все было так просто, им не удастся выбросить нас на улицу так легко.

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Конечно, я счастлив. У нас опять была сложная игра, были проблемы, но это нормально, когда не удается быстро забить. У нас были шансы, но мы их не использовали – в такой ситуации нередко получается, что тебе сложно до самого конца. Так и получилось.

Но теперь мы, безусловно, счастливы. И я считаю, что мы заслужили этот результат. Надеюсь, что эмоционально эта игра поможет нам в дальнейшем", – цитирует Крооса Чемпионат.

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