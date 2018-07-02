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Крон-Дели и Квист закончили карьеру в сборной Дании

18:02 18 Читати українською
Крон-Дели и Квист закончили карьеру в сборной Дании
Крон-Дели и Квист закончили карьеру в сборной Дании

Сразу два игрока Дании закончили карьеру в сборной после поражения Хорватии в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Полузащитники сборной Дании Уильям Квист и Микаэль Крон-Дели объявили о завершении международной карьеры после поражения от команды Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, информирует портал Чемпионат.

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Напомним, в основное и дополнительное время команды не выявили победителя (1:1), и только в серии пенальти хорваты оказались более искусными.

33-летний Уильям Квист сыграл в составе сборной Дании 81 матч и забил два гола.

35-летний Крон-Дели провел 59 встреч и забил шесть мячей.

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ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Дания
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Теги
ЧМ 2018 Уильям Квист Уильям Квист Микаэль Крон-Дели Микаэль Крон-Дели Дания Дания Хорватия - Дания
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