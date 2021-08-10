Экс-форвард Барселоны в Instagram опубликовал фотографии своих интенсивных тренировок.

Кркич присоединился к Иньесте в Японии

Тело 30-летнего испанца откровенно шокирует. На заре карьеры все знали Бояна как худощавого парня, но сейчас все изменилось. Форвард существенно прибавил в мышцах, претендуя на звание "Терминатора".

К сожалению, прогресс Кркича ограничивается сугубо фитнес-достижениями. Воспитанник Барселоны совершенно не оправдал выданные авансы, а теперь попробует заиграть хотя бы в Японии.

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