Кркич ошеломил своим телом на тренировках – в Японии будет выступать настоящий "Терминатор"
12:17 - Читати українською
Нападающий Боян Кркич мощно поработал перед переходом в японский Виссел Кобе.
Экс-форвард Барселоны в Instagram опубликовал фотографии своих интенсивных тренировок.
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Тело 30-летнего испанца откровенно шокирует. На заре карьеры все знали Бояна как худощавого парня, но сейчас все изменилось. Форвард существенно прибавил в мышцах, претендуя на звание "Терминатора".
К сожалению, прогресс Кркича ограничивается сугубо фитнес-достижениями. Воспитанник Барселоны совершенно не оправдал выданные авансы, а теперь попробует заиграть хотя бы в Японии.
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