Бывший игрок Барселоны Боян Кркич имеет шансы вернуться в один из европейских чемпионатов.

Контракт Бояна Кркича с канадским Монреаль Импакт завершается 31 декабря. Форвард не собирается его продлевать.

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Как сообщает AS, в услугах испанца заинтересованы сразу несколько клубов, но самым близким к подписанию Бояна является Сент-Этьен. Французский клуб расположился на 14 строчке Лиги 1. Детали возможной сделки не разглашаются.

Заметим, Кркич наиболее известный широкой публике по выступлениям за Барселону в 2006-2011 годах. 30-летний форвард успел поиграть еще за Рому, Милан, Алавес, Майнц и Сток Сити.

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