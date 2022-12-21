Прекратить свое существование может перволиговый Горняк-Спорт, сообщает FootBoom. Главный тренер команды Игорь Жабченко ранее публично говорил о больших финансовых проблемах. В осенней части сезона футболисты играли без премиальных, а зарплаты и так были едва ли не самые низкие среди всех участников.

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Игрокам уже предложили приехать в Горишние Плавни для решения насущных вопросов и оформления свободными агентами. Президент ПФЛ Александр Каденко знает о трудностях Горняка-Спорт.

"Разговоры такие действительно есть, однако никаких документов от клуба мы не получали. Да и вообще, я бы не стал спешить с выводами, поскольку до старта второго этапа еще много времени. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить Горняк-Спорт на футбольной карте страны", – описал ситуацию Каденко.

Горняк-Спорт был создан в 1994 году. Клуб из Полтавской области был своеобразным "старожилом" Первой лиги, однако нынешний сезон складывался откровенно неудачно – последнее место группы Б и падение в группу, которая весной должна была бороться за выживание.

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