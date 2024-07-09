Грузин оказался в сфере интересов Гамбурга и думает над переходом, сообщает Georgian Footy со ссылкой на журналиста, который специализируется на новостях о немецком клубе.

Изгнанник Реала признался, почему решился на камбэк в Шахтер

По информации источника, Гочолейшвили опасается, что его игровое время в Шахтере значительно сократится, ведь в Украину вернулся Винисиус Тобиас. За полтора года Георги провел в составе дончан 37 матчей во всех турнирах (забил 1 гол и отдал 3 ассиста).

К слову, один из самых титулованных немецких клубов сейчас переживает худший период в своей истории. Последние шесть сезонов Гамбург провел во второй Бундеслиге. Стоит заметить, что в прошлом году на стадионе "динозавров" Шахтер проводил домашние матчи Лиги чемпионов.