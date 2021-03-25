"Шахтер дезорганизованный. Причем давно, еще с контрольных матчей зимой. Коллективной идеи не видно, есть набор определенных личностей. Вся осень и зима прошли под лозунгом: "Мы дважды обыграли Реал". Но я смотрел тот Реал, Каземиро вышел, будто медведь после спячки. Пока Зидан сделал замены и игроки проснулись, игру уже сделали.

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Зимой команда была недотренерованной. Такой и вошла в сезон. Проблемы на футбольном поле вызвали проблемы внутри команды. Начали вылезать наружу конфликты, о которых раньше и подумать не могли. Кризис в Шахтере только усиливается", – поделился Кварцяный в комментарии gazeta.ua.

Напомним, "горняки" вылетели из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, крупно проиграв Роме (1:5) по сумме двух поединков, прекратили выступления в Кубке Украины, вылетев от Агробизнеса и отстают на 7 очков от Динамо в борьбе за чемпионство.

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