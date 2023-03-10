Кривушкин рассудит матч Динамо: судейские назначения 17-го тура УПЛ
Украинская ассоциация футбола объявила список арбитров, которые будут работать на матчах 17 тура УПЛ.
На центральный матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют СК Днепр-1 и Динамо, назначили судейскую бригаду во главе с Дмитрием Кривушкиным. Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Во время матча будут использовать систему VAR.
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11 марта
Минай – Александрия – начало матча в 13:00. Главный арбитр – Алексей Деревинский.
Заря – Львов – начало матча в 14:00. Главный арбитр – Дмитрий Бондаренко.
Ингулец – Металлист – начало матча в 14:00. Главный арбитр – Владимир Новохатний.
Черноморец – Металлист 1925 – начало матча в 15:00. Главный арбитр – Александр Соловьян.
12 марта
СК Днепр-1 – Динамо – начало матча в 13:00. Главный арбитр – Дмитрий Кривушкин.
Верес – Ворскла – начало матча в 13:00. Главный арбитр – Юрий Иванов.
Кривбасс – Шахтер – начало матча в 14:00. Главный арбитр – Екатерина Монзуль.
Рух – Колос – начало матча в 15:00. Главный арбитр – Александр Омельченко.