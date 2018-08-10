Кривушкин, которого полиция вызвала на допрос по поводу договорных матчей, обслужит игру 4 тура УПЛ

Дмитрий Кривушкин подозревается в причастности к договорным матчам, но будет обслуживать матч УПЛ.

Комитет арбитров ФФУ объявил состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 4 тура УПЛ. Матч Александрия – Арсенал-Киев будет обслуживать Дмитрий Кривушкин, который подозревается в причастности к договорным матчам.

В частности, недавно появился список рефери, которых полиция вызвала на допрос, среди них фигурирует фамилия Кривушкина.

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Матч Александрия – Арсенал состоится в воскресенье, начало в 17:00