Кривой Рог подал заявку на аттестацию во Вторую лигу

Кривой Рог стремится начать сезон 2019/2020 во Второй лиге.

Кривой Рог сообщил на клубной странице в Фейсбук о подаче заявки на аттестацию во Вторую лигу на сезон 2019/2020.

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При этом в клубе не скрывают факта, что инфраструктура не находится на должном уровне, но выразили надежду, что Комитет по аттестации футбольных полей поможет устранить те недостатки, которые есть сейчас.

Напомним, что во Второй лиге уже выступает другой криворожский клуб Горняк, который находится на 3 строчке в группе Б.

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