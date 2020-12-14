"Не хотелось, чтобы на пути "горняков" уже на этой стадии оказались клубы из Италии, Германии и Испании. Маккаби – это неплохой вариант. Конечно, израильские команды не очень хорошо известны украинским болельщикам, но, замечу, что клубы из Израиля исповедуют технический , комбинационный футбол. Ожидается интересное противостояние.

Динамо – Брюгге: Буяльский вспомнил проигранную бельгийцам квалификацию ЛЧ и предсказывает непростой матч в Лиге Европы

Ранее Шахтер часто летал в Израиль, где проводил спарринги с местными клубами. Но с тех пор утекло много воды, и сравнивать их с нынешними командами уже нельзя. Необходимо сосредоточиться на конкретном сопернике, детально изучить его сильные и слабые стороны. Также необходимо учесть, что Маккаби до февраля будет иметь серьезное преимущество в игровой практике. Шахтеру нужно хорошо отдохнуть и сосредоточенно готовиться, поскольку времени до середины февраля не так уж и много. Главное, что у тренерского штаба "оранжево-черных" есть даты, есть соперник, и теперь можно выстроить свой план подготовки.

Брюгге, как и Маккаби, также хороший вариант. С Брюгге будут очень интересные матчи, поскольку это бренд бельгийского футбола. Вряд ли представители "черно-синих" в подготовке к матчам с Динамо смогут ориентироваться на игру киевлян против Гента в квалификации Лиги чемпионов. Ведь плей-офф Лиги Европы – это уже новая история, новый сюжет, который подтвердил Шахтер в противостоянии с Интером в группе Лиги чемпионов. "Горняки" сделали выводы, внесли коррективы, и миланцы столкнулись уже с совсем другим оппонентом. Важно, в каком состоянии и с какими кадрами киевляне подойдут к поединку.

Считаю, что и Динамо, и Шахтеру с жеребьевкой 1/16 финала Лиги Европы повезло. Мы же знаем, как наши клубы трудно играют против оппонентов из Италии, Испании и Англии. Мирча Луческу имеет огромный опыт подготовки к плей-офф еврокубков в феврале. Есть надежда, что Динамо уже к первому матчу с Брюгге будет в полном порядке", – сказал Кривенцов в комментарии изданию Footboom.

Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы – не самые плохие соперники Динамо и Шахтера, топовые пары для клубов АПЛ