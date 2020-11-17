"Я ожидаю интересной игры – и по тактике, и по содержанию. Считаю, что сборной Украины ни в коем случае нельзя отходить от своего стиля игры и даже не думать о ничьей, потому что эта идея может не очень хорошо закончиться. Шевченко нужно положиться на костяк коллектива. В первую очередь, на Пятова, Степаненко, Зинченко и Малиновского. Рядом с ними и молодежь сможет себя проявить. Зинченко и Малиновский – это футболисты, способные качественно и результативно поддержать атаку, что в матче со Швейцарией будет очень важно. А вот Пятов и Степаненко, надеюсь, с каждой игрой будут добавлять, набирать потерянную форму. Заболевание коронавирусом не у всех одинаково проходит. В зависимости от возраста, восстановление проходит у кого быстрее, у кого-то медленнее. Очевидно, что Пятову и Степаненко непросто вернуть былые кондиции.

Швейцария – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Поражение от Швейцарии ни в коем случае не станет трагедией. Неудачу, конечно, можно будет объяснить многими неблагоприятными факторами, но то, что национальная команда старалась на протяжении всего турнира – неоспоримый факт. У той же Испании на выезде, например, выиграть было практически невозможно... С Германией также непростые поединки вышли... В любом случае, Лига наций – отличный полигон для развития команды, для обкатки молодежи. Омоложения сборной сейчас – уже необратимый процесс", – пояснил Кривенцов в комментарии Footboom.

Заметим, после 5-ти туров Лиги наций Украина расположилась на третьей строчке группы А4 с шестью очками. Германия лидирует, Испания идет второй, а замыкает квартет Швейцария. С последними "сине-желтые" проведут заключительный матч текущего розыгрыша сегодня, 17 ноября.

Швейцария – Украина: анонс матча Лиги наций УЕФА