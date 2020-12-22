Экс-хавбек Шахтера и сборной Украины Валерий Кривенцов назвал тройку подопечных Шевченко, которые серьезно выросли за год.

"Малиновский. Руслан неплохо выглядит в Аталанте. А лидерские качества полузащитника в сборной не подлежат сомнению. Также я бы отметил прогресс Ефима Конопли, а Николай Матвиенко, по-моему, все поединки сыграл на хорошем уровне.

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Молодежная сборная, это как последняя ступенька перед попаданием в главную команду страны. Действительно, Андрей Шевченко многих ребят вызвал в свою команду после того, как футболисты получали вызов в сборную U-21. Впрочем, здесь нужно отмечать и клубных тренеров и наставников юношеских сборных, через которых проходили перспективные игроки", – пояснил Кривенцов в комментарии Команда№1.

Напомним, свои следующие матчи сборная Украины проведет аж в марте 2021 года – подопечные Шевченко начнут отбор на ЧМ-2022.

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