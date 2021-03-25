"Ничья на поле чемпионов мира окрыляет! Это придаст уверенности сборной Украины. Однако, следует понимать, что каждый следующий отборочный матч будет иметь свой сценарий. Схемы будут меняться.

Маркевич выделил факторы, которые не позволили Франции продемонстрировать свои лучшие качества в матче с Украиной

Например, против французов "сине-желтые" играли в пять защитников и двух опорников, но против Финляндии и Казахстана сыграем по-другому, это же понятно.

Насчет ротации, мне кажется, вопрос открыт. Изменения в "старте", думаю, могут произойти по причине каких-то микротравм. Менять что-то кардинально тренерскому штабу сборной Украины нет смысла. Что касается турнирных перспектив, то все еще впереди, и ответы на многие вопросы дадут два ближайших отборочных матча", – сказал Кривенцов в комментарии изданию Footboom.

Напомним, украинцы на выезде расписали боевую ничью с действующим чемпионом мира. Уже 28 марта на "сине-желтых" ожидает второй поединок квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

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