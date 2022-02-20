"Всю запланированную работу выполнили. Сыграли с хорошими соперниками. Надеюсь, подходим в хорошей форме к чемпионату.

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Очень многие выпадали из-за травм. Надо было давать кому два, кому три дня отдыха. А игроков на этих позициях не было. Приходилось некоторым играть на несвойственных позициях. Но расширение кругозора и понимание игры, думаю, это неплохо", – приводит слова Кривенцова сайт телеканалов Футбол.

Добавим, что Металлист 1925 завершил первую часть сезона на 10 позиции, имея в активе 19 очков. Первый официальный матч после зимнего перерыва харьковчане проведут против Шахтера 26 февраля, начало в 17:00.

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