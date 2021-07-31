"Матч получился очень интересным. На мой взгляд, наше преимущество мы не смогли конвертировать в победу. Моменты были, команда на протяжении всей игры выглядела очень целостно, много комбинировали, вели игру.

Колос – Металлист 1925 – 1:0 – видео гола и обзор матча

Даже перед пропущенным голом у нас был хороший момент, но мы им не распорядились как следует. Нас наказали. Попытались изменить ход поединку – не получилось. Проиграли, но горжусь своей командой. Хочу их поздравить с этой игрой.

Волнения после выхода в УПЛ уже нет. Посмотрели, что можем со всеми играть. Сегодня на фоне команды, которая представляет Украину в еврокубках, мы выглядели очень и очень хорошо. Мы будем стараться не отходить от своей игры и с любым соперником играть в свой футбол", – приводит слова Кривенцова телеканал Футбол.

Напомним, Колос минимально обыграл Металлист 1925 (1:0) в матче 2-го тура УПЛ благодаря голу Дениса Костышина.

Колос одержал минимальную победу над Металлистом 1925