Кривенцов нашел позитив для Металлист 1925 в поражении от Колоса
Главный тренер Металлист 1925 Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от матча 2-го тура против Колоса.
"Матч получился очень интересным. На мой взгляд, наше преимущество мы не смогли конвертировать в победу. Моменты были, команда на протяжении всей игры выглядела очень целостно, много комбинировали, вели игру.
Колос – Металлист 1925 – 1:0 – видео гола и обзор матча
Даже перед пропущенным голом у нас был хороший момент, но мы им не распорядились как следует. Нас наказали. Попытались изменить ход поединку – не получилось. Проиграли, но горжусь своей командой. Хочу их поздравить с этой игрой.
Волнения после выхода в УПЛ уже нет. Посмотрели, что можем со всеми играть. Сегодня на фоне команды, которая представляет Украину в еврокубках, мы выглядели очень и очень хорошо. Мы будем стараться не отходить от своей игры и с любым соперником играть в свой футбол", – приводит слова Кривенцова телеканал Футбол.
Напомним, Колос минимально обыграл Металлист 1925 (1:0) в матче 2-го тура УПЛ благодаря голу Дениса Костышина.