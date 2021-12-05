Главный тренер харьковчан Валерий Кривенцов остался разочарован очередным фиаско своей команды в матче 17-го тура УПЛ с ковалёвцами (0:1).

"Мы проводили завершающий матч на домашнем стадионе, хотели порадовать наших болельщиков хорошей игрой и победой.

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Выиграть не удалось, но игру, по моему мнению, мы провели качественную. По крайней мере, на поражение точно не наиграли", – цитирует Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, поражение от ковалёвцев стало для харьковчан уже пятым подряд. После 17-ти туров команда Кривенцова идет в турнирной таблице УПЛ десятой, имея в своем активе 19 очков.

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