"Если посмотреть на турнирную таблицу – между нами и Зарей не такой уж большой разрыв. Поэтому эта игра даст нам ответ на вопрос: за что мы готовы и будем бороться в этом чемпионате.

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Заря показывает хороший футбол. Команда по прессингу, по интенсивности отбора мяча на чужой половине поля находится в группе лидеров. Это нужно учитывать. А мы будем стараться не отходить от своей игры, но немного видоизменимся, трансформируемся.

После матча с Александрией, где нам не хватало баланса между линиями, мы эти пять дней как раз и посвятили перестройкам, перемещениям. И, конечно, индивидуальным разговорам с игроками. Ребята сами понимают, что это была не самая лучшая игра в защите. Будем пытаться против Зари выглядеть гораздо сильнее и надежнее", – цитирует Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, поединок между харьковской и луганской командами состоится уже 31 октября. Начало встречи в 19.30.

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