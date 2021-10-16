"У меня также вопрос к игрокам, почему первый тайм в исполнении нашей команды был не очень. Допускали много ошибок в перестройке, позволили Мариуполю создать достаточное количество моментов, чтобы счет был большим.

Камбэк на последних минутах с претендентом на гол сезона в видеообзоре матча Мариуполь – Металлист 1925 – 1:2

Что сказали в перерыве? Мы всегда говорим одно и то же. Указываем на ошибки, что выходит, а в чем нужно видоизмениться, что надо улучшить. Второй тайм в исполнении нашей команды был хорошим, потому что ребята действовали правильно. Практически не давали Мариуполю проводить контратаки, за исключением нескольких моментов. Ну и сами создали большое количество моментов.

Гол Марлисона сломал ход поединка? Думаю, что да. Потому что после этого гола и команда поверила, что они могут вытянуть игру. А мы им говорили об этом в перерыве. Также хочу отметить всех ребят, которые вышли на замену, потому что они действительно усилили игру, в отличие от Мариуполя, где было наоборот", – поделился Кривенцов в комментарии официальному сайту Металлиста 1925.

Отметим, что харьковчане вырвали победу над Мариуполем (2:1), забив оба мяча после перерыва.

Металлист 1925 совершил драматический камбэк в поединке с Мариуполем – появился претендент на гол сезона