"Мы не были готовы к этому. Спрогнозировать подобное было нереально, но такое случается. Мы разошлись друзьями. Между собой мы договорились особо не распространяться на эту тему, чтобы не порождать каких-то слухов.

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Это не была инициатива клуба или тренера. Мы находились в ежедневном контакте. Позавчера, во время одного из таких диалогов, родилась такая мысль, и мы пришли к такому решению. Повторюсь, это не отставка и не увольнение. Возможно, какая-то моральная усталость – не знаю, как объяснить. Мы решили сделать паузу в отношениях и приостановить сотрудничество.

Мы рассматриваем возвращение Кривенцова в Металлист 1925 как вполне реальное событие. Он тоже готов вернуться, но необходимо, чтобы прошло какое-то время. Назовем это творческим отпуском", – сказал Неделин в комментарии FanDay.

Напомним, руководить командой будет тандем в лице Эдмара и Олега Голодюка.

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