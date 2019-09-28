Кривенцов: Для Шахтера каждый следующий матч Лиги чемпионов будет решающим

Бывший наставник молодежной команды Шахтера Валерий Кривенцов прокомментировал перспективы "горняков" в Лиге чемпионов.

"Что касается выступлений Шахтера на внутренней арене, конечно, вопросов нет. Команда взяла все свои очки, и ей сейчас нет равных. Особенно на фоне того, что Динамо и Заря потеряли уже достаточное количество пунктов.

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Отрыв в чемпионате солидный, но более ясная картина, очевидно, будет понятна ближе к середине чемпионата. Думаю, что все равно нас ждут в УПЛ еще интересные матчи. Главным же мерилом уровня команды естественно становится международная арена и Лига чемпионов.

Не умоляя заслуг Манчестер Сити, конечно, в первой встрече в группе по игре "горняков" можно задать некоторые вопросы.

Их ждет борьба за второе место в группе с Аталантой или загребским Динамо. Это футбол, и матч хорватов против Аталанты показал, что можно ожидать любого результата.

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Уже после первого тура турнирная ситуация складывается для Шахтера так, что каждый последующий матч будет фактически решающим.

Конечно, нужно стараться набирать очки, чтобы выходить из группы со второго места и добавлять также очки в таблицу коэффициентов УЕФА для Украины", – цитирует Кривенцова Команда 1.